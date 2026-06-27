Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yukarıballık mahallesindeki tarla yolunda meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere yola çıkan AK Parti Yukarıballık mahalle Başkanı İbrahim Yılmaz(42) yönetimindeki 16 PR 214 plakalı traktör, engebeli toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattılar. Kalaslarla kaldırılan traktörün altından çıkarılan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.