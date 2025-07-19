Don afeti sonrası pazar tezgahlarında renkler soldu, meyve fiyatları ise adeta uçuşa geçti. Haziran ayında yaşanan artış, TÜİK verilerine de rekor düzeyde yansıdı. Geçen yıla göre yüzde 200’ü aşan meyve enflasyonu, tarım ürünlerinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek artış oranı olarak kayıtlara geçti. Özellikle kiraz fiyatlarındaki sıçrama dikkat çekti. Tarım ve hayvansal gıdalarda genel artış oranı yüzde 50 seviyesinde. Uzmanlar, bu sert yükselişin temelinde iklim krizinin etkilerine işaret ediyor. Fiyatlardaki yüksek seyrin önümüzdeki yıla kadar sürebileceği öngörülüyor. Üretimdeki düşüş sadece iç piyasayı değil, meyve kullanılarak üretilen ambalajlı gıdaları da doğrudan etkileyebilir. Bu durum ihracat rakamlarında da gerilemeye neden olabilir. Türkiye’nin kayısı, üzüm ve incir gibi kuru meyvelerde dünya lideri olduğunu belirten Ali Ekber Yıldırım, bu gelişmelerin yalnızca yurt içini değil küresel piyasaları da etkileyeceğini vurguladı. Meyve suyu ve benzeri yan ürünlerin de olumsuz etkileneceği öngörülüyor.

Kaynak: NTV