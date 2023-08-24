Başakşehir ilçesinde vale olarak görev yapan 21 yaşındaki Ogün Tekin'in öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma yürüten güvenlik ekipleri, Arnavutköy ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istediler. Ancak, dur ihtarına uymayan araç sürücüsü ile polis arasında başlayan kovalamaca, Hadımköy istikametine kadar devam etti. Kovalamacanın seyrinde, polis ekipleri ve araç içindekiler arasında çatışma yaşandı. Hadımköy bölgesine gelindiğinde, aracın lastikleri zarar gördü ve şüpheliler aracı terk ederek kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler, bir kamyoneti gasbederek kaçışlarına devam ettiler. Güvenlik kameraları, bu olayların seyrini kaydetmeyi başardı.

Önceki gün saat 12.30 civarında, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı yakalamak için harekete geçti. Bu araç, daha önce gasbedilen kamyonetin olayına karışan şüphelilerle ilişkilendiriliyordu. Kamyonetin gasbedilme anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerle polis arasında yaşanan çatışmada, polis aracına 7 mermi isabet etti. Şu an itibarıyla, kaçmayı sürdüren şüphelilerin yakalanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.