Kağıthane’de polis memuru Alp Efe Bekit’in ’dur’ ihtarına uymayıp polise çarparak şehit olmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosiklet takılmıştı. Polis memuru Alp Efe Bekit, Osman Boyraz’ın (21) sürücüsü olduğu 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuş, sürücü ise polisi görmesine rağmen ’dur’ ihtarına uymayarak aracını üzerine sürüp polise çarpmıştı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Boyraz, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.