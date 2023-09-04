Eski eşi Elif Gedik'e (34) bıçakla saldıran Halil K.'nın serbest bırakıldı. Elif Gedik, 2019 yılında boşandığı eşi Halil K. tarafından çalıştığı markette bıçaklı bir saldırıya maruz kaldı. Bu saldırı sonucunda Gedik, kalçası ve karnından aldığı ciddi darbelerle yaralandı ve hayatı tehlikeye girdi. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Kadın, korku içinde yaşadığı anın ardından market sahibinin yardımıyla hayatta kalmayı başardı. Ancak, bu olay sonrasında Halil K.'nın gözaltına alınmasına rağmen, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karşın tedirgin olduğunu belirtti.

Eski eşinin beklenmedik serbest bırakılmasının ardından, Elif Gedik'in tedavi gördüğü hastanede kaydettiği bir videoyu sosyal medya platformlarından paylaşması büyük bir tartışma yarattı;

"Dün beni yaralayan Halil K., nedense savcı tarafından serbest bırakılıyor. Bu adamın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekirken, binlerce suç kaydı bulunurken, hapiste yatıp tekrar çıktı. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Eğer ben ölürsem bunun hesabını kim verecek? Adalet nerede kaldı?"