Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Cadde 54 AVM önünde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sandalye ve yumrukların havada uçuştuğu olayda 2 kişi kolundan bıçaklanarak yaralanırken, 6 şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Cadde 54 AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha öncesinde husumet bulunan iki grup AVM önünde denk geldi. İki grup arasında çıkan kavga esnasında sandalye ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında 2 kişi ise kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin 6 şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.



Caddenin boks ringine döndüğü anlar kamerada

Öte yandan, yaşanan kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki gurubun birbirine girdiği anlar yer aldı. Yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu görüntülerde, bölgedeki bazı vatandaşların kaçışması da dikkatlerden kaçmadı.