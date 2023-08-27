Yenişehir Belediyesi’nin açtığı üniversite hazırlık kursları, geçmiş yıllarda sınavda başarılı olamayıp mezuna kalan gençlerin hayat hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Üniversite hazırlık kurslarından 2019-2020 döneminde 38, 2020-2021 döneminde 44, 2021-22 döneminde 64 ve 2022-23 döneminde ise 86 öğrencinin istifade ettiğini belirten Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bu evlatlarımızın tamamı bir lisans ve ön lisans programına yerleşme hakkı kazandı. Biri tıp fakültesi, 4’ü mühendislik, 3’ü mimarlık olmak üzere sosyolojiden öğretmenliğe, ilahiyattan kamu yönetimine tam 41 gencimiz bir lisans bölümünde eğitim görecek. Yine 19 evladımız da ön lisans programına kaydoldu. 4 yıllık fakülte ve 2 yıllık meslek yüksek okulu kazandıkları halde 26 gencimiz, sınava yeniden hazırlanma kararı aldılar. Biraz üzüldüm ama yine onların yanında olacağım. Bu evlatlarımıza bu yıl da hazırlık kursunun kapısını açacağız” dedi.

Kitaptan deftere, kalemden silgiye öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının Yenişehir Belediyesi, öğretmen ihtiyacının ise Yenişehir Halk Eğitim Müdürlüğü’nce karşılandığı kurslar hakkında Ankara ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de bilgilendirdiğini anlatan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Gençlerimizin başarısından büyük mutluluk duyan Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin istediği şekilde, eğitim konusuna hayat boyu öğrenme prensibinden bakıyoruz. Genç yaşlı ayrı yapmaksızın mesleğe, işe ve hayata yönelik olarak bütün vatandaşlarımızın eğitim kaynaklarına ulaşılabilmesine destek olmak, alınan eğitimin hayata geçirilmesini sağlamak bizim temel görevlerimizden. Osman Gazi’nin kurduğu Yenişehir’de eğitimi, eğitim veren kurumları ve eğitime katkı sağlayan tüm kesimleri kendi görev ve yetkilerimiz dahilinde desteklemeye devam edeceğiz. 2023-24 dönemi için de üniversiteye hazırlık kursu açacağız. Önümüzdeki günlerde 5 şube halinde kayıtlara başlayacağız. Bize ebeveynlerin, gençlerin duası yeter.”