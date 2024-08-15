Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale eden Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 8 uçak, 12 helikopter ile karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahale ediyor. Yangına müdahale eden Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.