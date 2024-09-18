Keşan’daki ilk pancar sökümü Yusuf Uzdilli’nin tarlasında yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mart ayında ekimi gerçekleşen gübreleme, çapalama, sulama sonrasında ilk pancarların sökümü gerçekleşti.

Keşan’ın ilk pancar sökümü Yusuf Uzdilli’nin tarlasında gerçekleşti.

Pancar üreticisi ve İspat Cami Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli, yılın kurak gitmesi ve havanın aşırıs sıcak olmasından dolayı verim kaybı olabileceğini belirterek, “Bölgemizdeki pancar verimi geçtiğimiz yıllardaki gibi 7-8 ton civarında olacak.” dedi.

20 dönüm pancar tarlasında sökümü başladı.

Bereketli pancar sezonu dileyen Uzdilli, yaklaşık bir dönümden ortalama 8 ton civarında pancar beklentisi olduğunu dile getirdi.