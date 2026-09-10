Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan Adliyesi muhabirleriyle bir araya gelerek gündemdeki önemli soruşturmalar hakkında çarpıcı bilgiler verdi.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli katetmeler sağlandığını belirten Gürlek, genç kızın naaşının birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine dair beyanların bulunduğunu kaydetti. Naaşın son olarak Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik ifadelere işaret eden Gürlek, "kimyasal madde" ihtimaline ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor."

Soruşturmanın geçmiş dönemlerinde görev yapan kamu görevlilerinin usulsüz müdahalelerle olayın aydınlatılmasını engellemeye veya delilleri karartmaya çalıştıklarına yönelik iddiaların da mercek altında olduğunu söyleyen Gürlek, "Burada kişinin vali olması veya başka bir makamda bulunması önemli değil" diyerek adli sürecin unvan gözetilmeksizin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.