Edirne’de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde son bir ayda yapılan çalışmalarda 16 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araç ile 870 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 16 organizatör adli makamlara sevk edilirken, göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar yediemin otoparkına teslim edildi.