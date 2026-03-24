Geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlatılan proje kapsamında Mahalle Muhtarı Seyfullah Üsken öncelikle yangınlara hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye tahsis edilen yangın tankerinin aktif kullanılabilmesi için 300 bin TL maliyetle traktör satın alındı.

Ardından kış şartlarına hazırlık kapsamında 25 bin TL değerinde kar küreme makinesi temin edildi. Mahallede sosyal etkinliklerin gerçekleştirilebileceği kapalı alan bulunmaması üzerine harekete geçen mahalle muhtarı, düğün, sünnet ve mevlit gibi cemiyetlerde kullanılmak üzere yarı kapalı düğün salonu inşasına başladı. Yaklaşık 600 bin TL’ye mal olan salonun, önümüzdeki yıl tamamen kapalı hale getirilmesi planlanırken, projenin toplam maliyetinin 2 milyon TL’yi bulacağı öğrenildi.



Söz konusu yatırımların tamamının, muhtarlığın başlattığı girişimler ve mahalle halkının maddi-manevi destekleriyle gerçekleştirildiği belirtilirken, Boğazköy’de ortaya konulan dayanışma örneği takdir topladı.



Boğazköy Mahallesi Muhtarı Seyfullah Üsken ise, “Yaptığımız tüm projelerde bize desteklerini esirgemeyen Boğazköy mahallemizin sakinlerine teşekkür ediyoruz” dedi.