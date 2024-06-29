Edirne’de bir köyde çıkan örtü yangını, iki köye daha sıçradı. Buğday tarlaları, ağaçlık alanlar ve ahırlar alev alev yanarken, yangının yerleşim yerine sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Dombay köyünde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle Demirköy’e ve Tuğlalık köylerine yakın tarım alanlarına sıçradı. Yangında buğday tarlaları, ahırlar ve ağaçlık alanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, AFAD, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 6 saattir süren yangın kısmen kontrol altına alınırken, rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevler güçleniyor. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyor.