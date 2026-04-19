Edirne'de Kapıkule yolu üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan panelvanda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapıkule yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan panelvanda bulunan iki kişi çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü M.S. ile yanındaki yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen sürücü M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.