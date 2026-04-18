Şişli'de metruk binada ölü bulunan şahsın 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak raporlandı.

Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta metruk bir gecekonduda hurdacılık yapan Ali Karadağ'ın (40) cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işleminde Karadağ'ın kafasında kan izleri tespit edildi. Öte yandan maktulün ölümünü kayıtlara 'şüpheli' olarak geçti. Yapılan incelemelerde ayrıca şahsın, baş kısmında darbe veya kesici alet kaynaklı olduğu değerlendirilen kan izlerine rastlandı.

15 suç kaydı ortaya çıktı

Olayla ilgili yürütülen ilk soruşturmada Karadağ'ın, 'uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve satmak' ile 'hırsızlık' suçlarından emniyette toplam 15 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.