Hakemler: Sinan Özcan, Ömer Akman, Abdullah Özcan
İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, Kerem Dönertaş(Dk 82 Burak Aydın) Özcan Aydın, Mete Sevinç, Taner Gümüş, Hüseyin Afkan(Dk 72 Taha Recep Cebeci) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun, Enes Yılmaz
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.: Beytullah Buğra İpek, Muhammed Emir Terzi, Mustafa Berk Özköroğlu, Göktan Işılak(Dk 85 Eren Büyükbaş) Arif Emre Eren(Dk 61 Bartu Albay) Alhan Kurtoğlu, Taha Aydınlı(Dk 61 Ali Eren İyican) Ali Keten, Mustafa Kaçan(Dk 85 Arda Çeşmebaşı) Recep Efe Koçak, Emre Can Yeşilöz (Dk 67 Alperen Yılmaz)
Sarı kartlar: Taner Gümüş, Taha Cebeci (İnegölspor) Arda Çeşmebaşı(Beyoğlu)
Kırmızı kart:
Goller: Özcan Aydın(İnegölspor) Emre Eren(Beyoğlu)
Maçtan önemli dakikalar
23'ncü dakikada gelişen Beyoğlu atağında ceza sahasında topla buluşan Emre'nin vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
37'nci dakikada İnegölspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Özcan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1