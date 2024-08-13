Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde şehrin farklı noktalarında toplam 26 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, devam eden çalışmalar çerçevesinde Havsa ilçesine bağlı Hasköy gişeler mevkiinde 7 Suriye uyruklu göçmen ile 1 şüpheli organizatör, Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde 12 muhtelif uyruklu düzensiz göçmen, merkeze bağlı Eskikadın köyünde ise yurt dışına kaçmaya çalışan 7 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarının devam edeceği belirtildi.