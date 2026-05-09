Bakan Uraloğlu, 166 metreye ulaşan ayak yüksekliğiyle dikkat çeken viyadüğün, Türkiye’nin mühendislik gücünü simgeleyen önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

Konya-Karaman Kavşağı-Belören-Hadim Yolu üzerinde yer alan Eğiste Hadimi Viyadüğü sayesinde seyahat süresi 56 dakikadan 36 dakikaya düşerken, mevcut güzergah da 4,4 kilometre kısaldı.

Uraloğlu, projenin bölgedeki tarım ve ticaret ürünlerinin yerel ve uluslararası pazarlara daha hızlı ulaşmasına katkı sağladığını vurgulayarak, büyük ulaştırma projeleriyle bölgeleri, ekonomileri ve geleceği birbirine bağladıklarını ifade etti.