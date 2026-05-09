Tarihi Belediye Binası arkasında düzenlenen bahar konserinde Şef Gökhan Çelik yönetiminde sahne alan Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu, vatandaşlara eğlenceli bir akşam yaşattı. Her yaştan Bursalının bir araya geldiği program, sosyal ve kültürel bir buluşmaya dönüştü. Şehrin tarihi dokusu içerisinde sevilen eserleri büyük bir coşkuyla seslendiren bando ekibine, Bursalılar da alkışlarla tempo tutarak eşlik etti.

Aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen vatandaşlar, konserin oldukça coşkulu geçtiğini aktardı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen konser, kentin kültür ve sanat hayatına renk kattı.

