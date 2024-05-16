Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Yeni Bir Balıkesir Vizyonu” ortaya koymak amacıyla 30-31 Mayıs günlerinde, şehrin bütün bileşenlerinin katılacağı bir “Balıkesir Dönüşüm Kongresi” yapacak. Kongreye; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılım sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvâ-yı Milliye’nin ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ruhuna uygun “Yeni Bir Balıkesir Vizyonu” ortaya koymak için şehrin bütün bileşenlerinin katılacağı bir “Balıkesir Dönüşüm Kongresi” yapmaya hazırlanıyor.

30-31 Mayıs günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak ve iki gün sürecek “Balıkesir Dönüşüm Kongresi” ile hem temel kentsel sorunlar birçok ana başlık altında masaya yatırılarak kolektif bir akılla ortak çözümler üretilecek hem de söze, karara ve yetkiye Balıkesirlilerin katılımı sağlanacak.

Balıkesir’in geleceğini, Balıkesirlilerle planlayacak

Şehrin bütün yerel aktörleriyle ortak bir “kent laboratuvarı” oluşturularak kente yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunacak olan Dönüşüm Kongresi’nde; katılımcılıktan taviz verilmeden, şehrin kendine özgü şartlarından da yola çıkarak “Yeni Bir Balıkesir Vizyonu” oluşturulacak. Böylelikle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in geleceğini yine Balıkesirlilerle birlikte planlayacak.

Şehrin tüm aktörleri dönüşümü konuşacak

Aktif katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve iş birliği ilkelerinin öne çıkarılacağı; yenilikçilik ve sürdürülebilirliğin sağlanacağı Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nde hiçbir ayrım gözetmeksizin şehrin bütün aktörleri yer alacak. Meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, akademisyenler, STK’lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi birçok aktör, Balıkesir’in dönüşümünü konuşacak.

10 oturum ve 10 çalışma grubu gerçekleştirilecek

Balıkesir’i, herkesin mutlu yaşadığı bir “dünya kenti” yapmak, tüm vatandaşların kentin her noktasında kendilerini özgür hissettiği, bireyin güçlendirildiği, kapsayıcı ve güçlü bir katılımcılığı esas alan yönetim anlayışıyla ortak yaşam kültürüne sahip bir kent oluşturmak amacıyla yapılacak kongrede; 10 oturum ve 10 çalışma grubu gerçekleştirilecek. Balıkesir’in; gücüne, tarihine, birikimine ve insanına güvenen bir gelecek planını ortaya koyulacak kongre, dönüşümün yol haritasına da katkı sağlayacak.

Tecrübeli başkanlar ‘Planlı kent örneklerini konuşacak

İkinci günün son oturumunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın moderatörlüğünde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Planlı Kent Örnekleri” başlığında konuşmalarını yapacak. Sonrasında ise Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nin sonuç sunumunu yapacak.