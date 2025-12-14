Son dönemlerde Türkiye’nin birçok noktası depremlerle sarsılırken son olarak dün Antalya’da gece saatlerinde 4.3, öğlen ise 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Her iki depremde de kent sakinleri büyük panik yaşarken Antalya Valiliği’nden yapılan resmi açılamada depremler nedeniyle kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. Yaşanan depremlerde vatandaşlar panikle kendilerini açık alanlara atarken bazı vatandaşlar ise deprem anını ve meydana gelen sarsıntıları cep telefonları ile kaydederek sosyal medya mecralarında paylaştı.

"Önemli bir sorun"

Son dönemlerde yaşanan depremlerde birçok kişinin kendisini korumak, güvenli bölgeye uzaklaşmak ve çök-kapan gibi uygulamalar yapmak yerine cep telefonları ile o anı videoya kaydetmeye çalışmasının önemli bir sorun olarak karşılarına çıktığını belirten Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, "Özellikle insanların deprem gibi bir durumda kendisini korumak, uzaklaşmak, çök-kapan gibi uygulamalar yapmak yerine, eline telefonu alıp video kaydetmeye çalışması, hareket eden nesneleri kaydetmeye, depremi kaydetmeye çalışması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Etkileşim ve beğeni uğruna"

Tehlikeli anlarda dahi sosyal medya ve internet kullanımının önemli bir sorun olduğunu altını çizen Erdoğan, "Çünkü özellikle deprem gibi, can ve mal kaybına neden olabilecek bir olayda bile insanlar, telefonu alıp video kaydetmeye, bunu sosyal medyada paylaşmaya, çeşitli uygulamalarda başlık açmaya çalışabiliyor deprem anında. Bu önemli bir sorun, eskiden mal canın yongası denirdi. Artık sosyal medya canın yongası oldu diyebilirim. Böyle bir değişim olduğunu görüyorum. Bunun en önemli nedenlerinden birisi son dönemdeki sosyal medya ve internet bağımlılığı. İnsanlar önemli durumlarda bile sosyal medya, internette paylaşım yapmak, burada etkileşim almak, beğeni almak uğruna canlarını tehlikeye atabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Psikiyatrik yardım almalılar"

Erdoğan, insanları beğeni almak uğruna hayatlarını riske attığını belirterek, "Özellikle bu tarz kişilerde tedavi gerekebiliyor. Çünkü kişiler canlarını hiçe sayarak, sosyal medyada paylaşım yapmak, beğeni almak, buralarda etkileşim almak için telefonla oynamak, video çekmek, burada başlık açmak gibi durumları yapabiliyorlar. Tehlikeli olabilecek durumlarda dahi sosyal medya kullanımı, internet kullanımı önemli bir sorun. Mesela son dönemde özellikle önemli bir durum trafik kazalarının da önemli bir nedeni sosyal medya kullanımı, internet kullanımı. Yaptığımız bir çalışmada araç başındayken özellikle güvenlik açısından sosyal medya bağımlılığının, internet bağımlılığının çok önemli bir risk faktörü olduğunu bulduk. O yüzden bu tarz davranışları olan bireylerin mutlaka psikiyatrik yardım almalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.