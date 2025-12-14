Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir performans sergileyen Orhaniye Voleybol karşılaşmadan 25-16, 25-8 ve 25-12 set sonuçlarıyla 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz, 15 maç sonunda Nilüfer Belediyespor’un ardından ligde 2. sıradaki yerini koruyarak Play-Off yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Orhaniye Voleybol Başkan Yardımcısı Erdoğan Kızmaz, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularımız bugün sahada ne kadar istekli ve hedefe ne kadar kilitli olduklarını net bir şekilde gösterdi. Sezon başından bu yana planlı, disiplinli ve sabırlı bir şekilde ilerliyoruz. Play-Off hedefimiz doğrultusunda her maça final havasında çıkıyoruz. Bu camia daha büyük hedefleri hak ediyor. İnancımız tam, yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Orhaniye Voleybol, aldığı bu net galibiyetle hem sahadaki gücünü hem de Play-Off yolundaki ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.