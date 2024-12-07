TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurucusu olduğu B40 Başkan Şehirleri Ağı’nın Tiran’da düzenlenen ‘Tiran Kentsel Forumu - Yaşanabilir Şehirler İçin Liderlik’ konulu toplantıda konuştu.İSTANBUL (İGFA) - B40 Dönem Başkanı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj tarafından ‘akıl hocamız’ ve üstadımız’ sözleriyle mikrofona çağrılan İmamoğlu, “Eşsiz coğrafyası ve stratejik konumuyla bölgemiz, tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuştur. Fakat zengin mirasına rağmen Balkanlar, tarihte sıklıkla çatışmalarla anılmış ve ‘Avrupa’nın barut fıçısı’ olarak bilinmiştir. Bugün, bu anlatıyı yeniden yazıyoruz. Birlikte Balkanları yatırımlar, yenilikler ve iş birliği için yükselen bir yıldız olarak sergiliyoruz” dedi.

Dünyanın çoklu krizler ortamında olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Balkanlar çatışma ve savaşlarla çevrilidir. Ukrayna'daki savaş, uluslararası istikrarı derinden sarsmış ve devletlerin toprak bütünlüğünün önemini vurgulamıştır. Gazze'de yaşanan trajediler, insan hakları ve adaletin güçlü bir şekilde savunulması ihtiyacının altını çizmiştir. Suriye'deki çatışmalar yeniden başladı ve milyonları yeniden yerinden etme potansiyeline sahip.

İç savaşlar, vekalet savaşları, insani krizler küresel düzeni test ediyor. Enerji krizleri, tırmanan iklim değişikliği ve sürekli artan doğal afetler bu zorlukları daha da arttırmakta, dayanıklılık ve sürdürülebilirliği şehirlerimiz için kritik öncelikler haline getirmektedir. Şehirler, temel hizmetleri sağlamaktan daha fazlasını yapmalı, aynı zamanda sürdürülebilir ve dirençli bir geleceği şekillendirmelidir. İşte bu noktada, B40 gibi platformlar vazgeçilmez hale geliyor” diye konuştu.