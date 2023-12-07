Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın 3’üncü katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3’üncü katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 6 kişi itfaiye ve vatandaşları yardımıyla tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.