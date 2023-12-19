El derisi hızlı bir şekilde kuruyabilir ve kırışabilir bunun sebebi ise daha hassas olmasıdır vücudun geri kalan kısımlarına göre el derisinin. Yaşı ortaya çıkarabilir ve kişi yaşından büyük gösterebilir kuru eller.

Düzenli Olarak Eller Nemlendirilmeli

El kuruluğu erken yaşlanma nedenlerinden birisidir el derisinin. Kuru el derisiz olduğu için daha sert, yaşlı ve bakımsız görünür. Elin olduğundan yaşlı görünmesini engellemek için düzenli olarak ellere nemlendirici uygulanmalıdır. Ellere nemlendirme yapılırken içeriğinde hyaluronik asit olan ve onarıcı özelliği olan el kremleri tercih edilmelidir.

Manikür Sonrasında El Bakımı yapılmalı

Elin olduğundan yaşlı ve erkenden yaşlanmasını önüne geçmek için mutlaka nemlendirici uygulaması yapılmalıdır ellere. Manikür de kullanılan aromatik yağlar, sabun, oje, törpü, ılık su vb işlemler kurumasına yol açmaktadır ellerin. Manikür sonrasında ellerin nemli, pürüzsüz ve canlı göstermek için el kremi ile nemlendirme işlemi yapılmalıdır mutlaka.

Güneşten Korunmalı Eller

Güneş elleri yaşlandıran nedenlerden bir tanesidir. Yüzü güneşten gelen zararlı ışınlardan korumak için güneşten koruyucu kremler uygulanmaktadır. Ellerde en az yüz kadar güneşe maruz kalmaktadır gün içinde. Güneşten maruz kalmaması için eller yaz, kış ellere de güneş koruyucu uygulanmalıdır.

Sıcak Sudan Uzak Durmakta Fayda Var

Ellerde oluşan ince kırışıklığın sebebi el kuruluğu dur. Ellerin kurumasına ise sıcak su neden olmaktadır bunun için sıcak su ile temas azaltılmalıdır. Ellerin kurumasına sebep olan sabunların yerine nemlendirici özellikli sabunlar tercih edilmelidir.