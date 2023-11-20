Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü, direğe çarptıktan sonra aracından fırlayarak yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri diğer bir aracın altında kalmaktan kurtulan sürücü, olay yerinde emekleyerek kenara çıkabildi.

Kaza, Ankara Caddesi Hacivat metro durağı yanında meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden bir otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı ve araç ortadan ikiye ayrıldı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısından fırlayan sürücü, trafiğin yoğun olduğu yola savruldu. Kısa bir süreli şokun ardından yerde emekleyerek kenara kaçmayı başaran sürücü, diğer araçların altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye götürülen sürücünün ayağında kırık olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.