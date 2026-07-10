Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 176 TL, satış fiyatı ise 6 bin 245 TL oldu. 22 ayar altın 5 bin 647 TL’den alınırken 5 bin 839 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 386 TL, satış fiyatı ise 4 bin 551 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 126 TL, satış fiyatı ise 10 bin 216 TL oldu. Eski çeyrek altın 10 bin 82 TL’den alınırken 10 bin 166 TL’den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 20 bin 252 TL, satış fiyatı 20 bin 413 TL olarak açıklandı. Tam altın ise 40 bin 373 TL’den alınıp 40 bin 632 TL’den satılıyor.