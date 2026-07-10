Sonuçların duyurulmasının ardından lise tercih süreci başlayacak. Adaylar, tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme sürecinde öğrenciler; yerel yerleştirme, merkezi sınav puanıyla yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı grupta tercih yapabilecek. Merkezi yerleştirmelerde sınav puanı ve yüzdelik dilim esas alınırken, yerel yerleştirmelerde öğrencinin ikamet adresi, okul başarı puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınacak.

Merkezi yerleştirme kapsamında en fazla 10 okul tercih edilebilecek. Yerel yerleştirmede ise öğrencilere en fazla 5 okul seçme hakkı tanınacak. Aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih listesine eklenebilecek. Pansiyonlu okullara yönelik tercihlerin yapılması ise öğrencilerin isteğine bağlı olacak.