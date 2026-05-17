SSK kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş ödeme takvimine göre hesaplara aktarılacak.

Aylıklarını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan SSK emeklileri, bayram ikramiyelerini de maaş günlerinde alacak.

Maaş ödeme günü 23-24 Mayıs olan emeklilerin ikramiyeleri 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs olanların ödemeleri ise 22 Mayıs’ta yapılacak.

BAĞ-KUR emeklilerinde ise aylık ve bayram ikramiyesi ödemeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Maaş ödeme günü 25-26 Mayıs olan BAĞ-KUR emeklileri ödemelerini 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs’ta hesaplarında görecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

