SSK kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş ödeme takvimine göre hesaplara aktarılacak.
Aylıklarını 17-22 Mayıs tarihleri arasında alan SSK emeklileri, bayram ikramiyelerini de maaş günlerinde alacak.
Maaş ödeme günü 23-24 Mayıs olan emeklilerin ikramiyeleri 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs olanların ödemeleri ise 22 Mayıs’ta yapılacak.
BAĞ-KUR emeklilerinde ise aylık ve bayram ikramiyesi ödemeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Maaş ödeme günü 25-26 Mayıs olan BAĞ-KUR emeklileri ödemelerini 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs olanlar ise 22 Mayıs’ta hesaplarında görecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin bayram ikramiyeleri ise 20 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.