Edinilen bilgiye göre Burhaniye Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Hüseyin A.(21) yönetimindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarptı. Duvara çarparak duran motosiklette sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı

Kaynak: Mehmet Sevinç