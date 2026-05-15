2026 yılı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güncellenen emeklilik verileri, emeklilik yaşının sigorta başlangıç tarihine göre ciddi farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Türkiye genelinde 23 milyondan fazla sigortalıyı etkileyen yeni tablo, Bursa başta olmak üzere tüm illerde çalışanların emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Uzmanlar, emeklilikte artık yalnızca işe başlama tarihinin değil, prim gününün hangi tarihte tamamlandığının da belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu durum özellikle Bursa'da sanayi, hizmet ve kamu sektöründe çalışan binlerce kişi için yeni bir planlama sürecini beraberinde getirdi.

1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR YAŞ ŞARTINDAN MUAF

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunan vatandaşlar, EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Bu grupta yer alan çalışanların yalnızca prim gün sayısını ve sigortalılık süresini tamamlaması yeterli görülüyor.

Bursa'da uzun yıllardır çalışma hayatında bulunan pek çok vatandaşın bu düzenlemeden yararlandığı belirtilirken, prim eksiği bulunanların çalışma sürelerinin uzaması nedeniyle fiili emeklilik yaşının dolaylı olarak yükseldiği ifade ediliyor.

1999–2008 ARASI SİGORTALILARA 58–60 YAŞ ŞARTI

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan yaklaşık 5 milyon çalışan için yaş şartı devam ediyor. Buna göre;

Kadın çalışanlar 7 bin prim günü ile 58 yaşında

Erkek çalışanlar 7 bin prim günü ile 60 yaşında emekli olabiliyor.

Bu sistemde sigortalılık süresi şartının aranmayışı, geç yaşta iş hayatına başlayan kişiler için avantaj sağlıyor. Bursa'da özellikle küçük esnaf ve hizmet sektöründe çalışanların bu grupta yoğun olduğu belirtiliyor.

2008 SONRASI İÇİN EMEKLİLİK DAHA UZUN VADELİ

30 Nisan 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için şartlar daha ağır. Bu kapsamda;

SSK’lılar için 7.200 gün

Bağ-Kur ve memurlar için 9.000 gün prim şartı uygulanıyor.

2035 yılına kadar primini tamamlayanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kalabiliyor. Ancak bu tarihten sonra emeklilik yaşı her iki yılda bir artarak 65’e kadar yükseliyor.

YENİ NESİL ÇALIŞANLARA 65 YAŞ SINIRI

Sistemde dikkat çeken en önemli değişikliklerden biri ise yeni işe başlayan çalışanlar için getirilen düzenleme oldu. Buna göre;

2024 sonrası sigortalı olan erkekler,

2028 sonrası sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı doğrudan 65 olacak.

Uzmanlar bu adımı sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından zorunlu bir düzenleme olarak değerlendiriyor.

PRİM GÜNÜNÜ TAMAMLAYAMAYANLAR RİSK ALTINDA

Yeni sistemde en kritik başlıklardan biri prim gününün tamamlanma tarihi. Sigorta başlangıcı eski olsa bile prim gününü 2044 yılına kadar tamamlayamayan çalışanların 65 yaş şartına tabi tutulabileceği belirtiliyor.

Bursa'da muhasebeciler ve sosyal güvenlik uzmanları, vatandaşlara prim durumlarını düzenli takip etmeleri çağrısında bulunuyor. Eksik primlerin tamamlanmaması durumunda emeklilik yaşının beklenenden çok daha ileri tarihlere kalabileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlar, özellikle genç çalışanların erken dönemde sosyal güvenlik planlaması yapmasının ilerleyen yıllarda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğini vurguluyor.