Emetofobi Nedenleri Nelerdir?

Deneyim

Emetofobi, kişinin korkutucu kusma deneyiminden geçtiği veya başka birinin içinden geçtiğini gördüğü sıkıntılı bir olaydan kaynaklanabilir. Kalıcı kusmaya neden olan sağlık sorunlarından geçen insanlarda çok yaygındır. Sağlığın getirdiği bu tür sıkıntılar beynin hastalanma ve kusma konusunda bilinçlenmesini sağlayabilir.

Diğer Fobiler ve Zihinsel bozukluklar

Panik bozukluğu, sosyal fobi, agorafobi ve diğer anksiyete hastalıkları gibi birçok fobi ve bozukluk, kişinin mide bulantısı hissetmesine neden olabilir. Bu tür bulantı ve paniğe düzenli maruz kalmak bu fobiyi de tetikleyebilir.

Emetefobi Belirtileri Nelerdir?

Emetofobisi olan herkesle (hem çocuklar hem de yetişkinler) ortaya çıkabilecek başlıca belirtiler şunlardır:

Kişinin kusacağı konusunda kalıcı ve anlamsız korku

Kusarak insanların önünde utanma endişesi

Yemek yemekten ve hastalanmaktan kaçınmak için herhangi bir partiden, kutlamadan veya toplantıdan kaçınma

İnsanlarda kusmayı tetikleyebilecek eğlence parklarından, uzun mesafeli seyahatlerden, otellerden ve barlardan kaçınmak

Grip mevsiminde veya insanları kusma bulabileceği herhangi bir durumda evden ayrılmamak

Son derece bilinçli ve sağlık ve hijyen uyarısı

Sürekli yediği yiyeceği kontrol etme

Temizleme ve yıkama işleminin zorlayıcı davranışı

Titreme, baş dönmesi, bayılma, hızlı kalp atışı, terleme, kas gerginliği, nefes almada zorluk ve vücutta uyuşma gibi fiziksel belirtilerin eşlik ettiği panik ataklar.

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Emetofobi, OKB (Obsesif kompulsif Bozukluk) ve Anoreksiya nervoza gibi diğer bozuklukların bir temelini oluşturabilir. Ayrıca, kişi sağlıksız beslenme diyeti geliştirebilir ve hatta yiyeceklerden tamamen kaçınabilir. Bu kişinin fiziksel sağlığında ciddi bir sorun olabilir. Bu nedenle, semptomlar bir kişinin hayatını altı aydan daha uzun bir süredir etkiliyorsa, kişinin bir doktora gitmesi gerekir.

Emetofobi Nasıl Tedavi Edilir?

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, gerçekte fobiye neden olabilecek düşünceleri değiştirmeye yardımcı olduğu için emetofobi tedavisinde yardımcı olabilir. Terapist, bir kişide fobi ile ilişkili olumsuz görüntüleri anlamak için konuşma terapileri, danışmanlık ve hatta hipnoz kullanabilir. Bilişsel Davranışçı Terapi seansları aracılığıyla terapist, kişinin fobiyi tanımasını da öğretir ve yardımcı olur. Sonunda, kişi daha hafifleştiğini ve tüm sıkıntıları hafiflettiğini hissedebilir. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin temel amacı bu olumsuz düşünceleri ortaya çıkarmak ve bunları daha uygun olanlara dönüştürmektir.

İlaçlar

Emetofobi tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlar anti-anksiyete ve anti-depresan ilaçlardır. Bunlar, bir kişinin iyi ruh halini ve mizacını korumaya yardımcı olan Serotonin (kan trombositleri ve kan damarlarını daraltan ve bir nörotransmitter gibi davranan serumda bulunan bir bileşik) gibi beyin kimyasallarının ayarlanmasına yardımcı olur.