Filofobi, sevgi ve ilişkileri içeren daha önceki bir travmatik deneyim ile yakından ilişkilidir. Bir kişinin boşanma gibi geçmişte bir ilişki hatası varsa, bir kişide filofobiye neden olabilir. Filofobi, kişinin ebeveynlerin çocukken ilişkilerinde aşağı yukarı gördüğü bir yetişmenin bir sonucu olabilir. Dahası, başkalarının ilişkilerin kargaşasından geçtiğine tanık olmak, kişinin sevgi dolu bir bağ oluşturmak için aşırı kaygı geliştirmesine neden olabilir.

Kültürel Normlar

Birçok kültür ve dinde aşk ilişkilerine sahip olmak günah olarak görülür. İnançlar, bu tür normlar onlar tarafından çiğnenirse, insanların vahşice cezalandırıldığı ölçüde ciddi olabilir. Bu, bir kişinin aşık olması için aşırı korku ve sinirlilik yaratabilir.

Depresyon

Depresyon zihni zayıflatır ve kişinin benlik saygısını olumsuz etkiler. Bir kişi depresyona girmişse, kendini insanlardan soyutlamaya ve sevgi dolu bir bağdan kaçınmaya daha açıktır.

Filofobi Belirtileri Nelerdir?

Filofobide ortaya çıkan yaygın belirtiler şunlardır:

Aşık olmanın veya ilişkiye girmenin aşırı kaygısı ve gerginliği

İçsel duyguları mümkün olduğunca bastırmak

Parklar ve sinema salonları gibi çiftlerin bulunduğu yerlerden tamamen kaçınma

Evlilik ve diğerlerinin düğün törenlerinden kaçınmak

Aşık olma korkusu nedeniyle dış dünyadan tecrit

Sevgi ve romantizmle ilişkili herhangi bir şeyle karşılaştığında titreme, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, terleme, uyuşma, bulantı ve hatta bayılma gibi fiziksel belirtiler

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Filofobi en garip fobilerden biri olabilir, ancak aynı şekilde ciddidir. Filofobik bir insan izole bir yaşam sürdürebilir ve kendi içinde derin bir sıkıntı çekebilir. Yukarıdaki semptomlar dikkate değer bir süre boyunca mevcutsa, altı ayı aşan ve normal yaşamı bozmuşsa, o zaman bir doktordan tavsiye almalıdır.

Depresyon

Depresyon zihni zayıflatır ve kişinin benlik saygısını olumsuz etkiler. Bir kişi depresyona girmişse, kendini insanlardan soyutlamaya ve sevgi dolu bir bağdan kaçınmaya daha açıktır.

Filofobi Belirtileri Nelerdir?

Filofobide ortaya çıkan yaygın belirtiler şunlardır:

Aşık olmanın veya ilişkiye girmenin aşırı kaygısı ve gerginliği

İçsel duyguları mümkün olduğunca bastırmak

Parklar ve sinema salonları gibi çiftlerin bulunduğu yerlerden tamamen kaçınma

Evlilik ve diğerlerinin düğün törenlerinden kaçınmak

Aşık olma korkusu nedeniyle dış dünyadan tecrit

Sevgi ve romantizmle ilişkili herhangi bir şeyle karşılaştığında titreme, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, terleme, uyuşma, bulantı ve hatta bayılma gibi fiziksel belirtiler

Doktora Ne Zaman Gidilir?

Filofobi en garip fobilerden biri olabilir, ancak aynı şekilde ciddidir. Filofobik bir insan izole bir yaşam sürdürebilir ve kendi içinde derin bir sıkıntı çekebilir. Yukarıdaki semptomlar dikkate değer bir süre boyunca mevcutsa, altı ayı aşan ve normal yaşamı bozmuşsa, o zaman bir doktordan tavsiye almalıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, muhtemelen filofobi olan biri için en ideal tedavi yöntemidir. Genel olarak, eğer biri aşık olursa ne olabileceğinin altında yatan düşünceler ve görüntüler kaygı için büyük bir neden olabilir. Bilişsel Davranışçı Terapi bu düşünceleri ve fobiyi nasıl yarattıklarını anlamaya yardımcı olur. Terapist düzenli konuşma ve paylaşım oturumları düzenler ve kişinin sevgiye bakışını değiştirir. Terapist, olumlu davranışlar oluşturmak ve kaygı toleransını arttırmak için rehberlik eder.

Pozlama Tedavisi

Bu aynı zamanda filofobi için etkili bir tedavi terapisi olabilir. Terapist, romantik tarihler veya biriyle etkileşimi veya romantik filmleri kopyalayan kişinin önüne benzer bir sahne oluşturur ve kişinin buna nasıl tepki verdiğini inceler. Sonunda, kişi düzenli maruz kalma seansları ile aşk beklentisine karşı kaygıyı ve korkutucu doğayı azaltabilecektir.

İlaçlar

Ciddi durumlarda, ilaçlar bir kişideki sıkıntıyı kontrol etmek için de yararlı olabilir. Yaygın olarak kullanılan ilaçlar, bir kişide üzgün ve umutsuz duyguları kontrol etmek için anti-depresan ilaçlardır.