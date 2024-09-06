Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği’ne katıldı. Etkinlikte, çocukların ve koruyucu ailelerinin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, bu tür etkinliklerin çocuklar ve aileler arasında tanışma ve yakınlaşma fırsatı sunduğunu belirterek, "Yavrularımızın ve ailelerinin bugün buradan yüzlerinde tebessüm, kalplerinde neşe ile ayrılmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmasında çocukluğun önemine vurgu yapan Erdoğan, çocukların cesaret, doğruluk ve merhamet gibi erdemleri öğrendiği en değerli dönem olduğunu ifade etti. Çocukların sevgi ve güven ortamında büyümeleri gerektiğini belirten Erdoğan, koruyucu ailelerin yalnızca çocukların geleceğini değil, toplumsal huzuru da inşa ettiğini söyledi.

Koruyucu ailelerin çocukların hayat hikayelerini baştan yazdığını belirten Erdoğan, "Her biriniz bu hikayenin başkahramanısınız. Koruyucu aile olarak çocuklarımızın ilk öğretmeni, can yoldaşı ve rol modeli oluyorsunuz. Onlara mutlu bir çocukluk hediye ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Türk toplumunun köklü bir dayanışma kültürüne sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, koruyucu ailelik müessesesinin de bu geleneğin bir parçası olduğunu belirtti. 2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının 515 iken, bugün İstanbul’da bu sayının 1263’e ulaştığını, Türkiye genelinde ise 10.266 çocuğun koruyucu aile yanında yaşadığını söyledi. Özel gereksinimli çocuklar için gönüllü ailelerin büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi ve Koruyucu Ailelik modellerinin, UNICEF tarafından "Dünya için umut vaat eden proje" olarak değerlendirildiğini belirtti. Türkiye’nin Azerbaycan ve Özbekistan ile ortak çalışmalar yürüttüğünü ve UNICEF ile iş birliğini artırma gayretinde olduklarını ifade etti.

Savaş ve kriz bölgelerindeki çocuklar için uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bombalar altında hayatta kalmaya çalışan Gazze’nin çocuklarına, açlıkla mücadele eden Yemen’in çocuklarına, evini defalarca terk etmek zorunda kalan Kırım ve Ukrayna’nın çocuklarına dünya bir gelecek borçlu" dedi. Gazze’de ailesi hayatta kalmayan çocukların yüksek sayıda olduğunu belirterek, bu çocuklar için özel bir tanım geliştirilmiş olduğunu vurguladı.

Programda, koruyucu aile yanında büyüyen ve müzik öğretmeni olarak atanan Hatice Kaya’nın müzik dinletisi ile halk oyunları ekibinin gösterilerini izleyen Erdoğan, Hatice Kaya’yı ve halk oyunları ekibini tebrik etti. Ayrıca çocuklara patlamış mısır, patates kızartması ve kağıt helva dağıttı, halat çekme yarışmasını izledi.

Etkinliğe Emine Erdoğan’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, İstanbul Çocukları Vakfı Mütevelli Heyeti ve yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.