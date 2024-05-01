Bilecik’te polis ekipleri tarafından vatandaşlara iş kazaları ve dolandırıcılık olayları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Önlemini Al’ projesi çerçevesinde fabrikaları ziyaret ederek, iş kazalarının azaltılması, önlenmesi ve iş güvenliği sisteminin yaygınlaştırılarak farkındalık oluşturulmasın amacıyla bilgiler verdi. Ardından ekipler Atatürk Parkı’nda ve çevresinde bulunan 37 vatandaşı ‘Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın’ projesi çerçevesinde uyararak bilgilendirdi.