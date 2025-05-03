Kalan iki yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor.

14 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, bu yıl 15 Mart'ta Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Adem Yılmaz'ın gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşi Nazlı'nın bu yıl dört yumurtası oldu. Eşi Nazlı ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da, ikinci yavrusu ise 2 Mayıs'ta yumurtadan çıktı. Doğal yaşamı anbean izleme imkanı sunan canlı yayın kamerası sayesinde binlerce kişi, yavruların yumurtadan çıkış anına tanıklık etti. Yaren ve eşi Nazı'nın yavrularına titizlikle yaklaşması, doğaseverler tarafından mutlulukla karşılandı. Kalan iki yavru ise yumurtadan çıkmayı bekliyor.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş yavruların çıkış anını sosyal medya hesabından paylaştı. Tüydeş yaptığı paylaşımda, "İşte bu sezonun ilk iki yavrusunun en net görüntüleri. Daha yumurtadan çıkmayı bekleyen iki yavrumuz da var. Her şey yolunda giderse bu yıl 4 yavru büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.