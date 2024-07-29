ORC Araştırma şirketi, 'memnuniyet düzeyi en yüksek 5 büyükşehir belediye başkanı' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Ankete göre 5 kişilik listede Bursa Büyükşehir Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'de var.

ORC Araştırma şirketi, 15-25 Temmuz'da CATI yöntemiyle 15 bin 200 kişiyle görüşerek bir anket yaptı. Katılımcılara, yaşadıkları şehrin büyükşehir belediye başkanından ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

Alınan cevaplara göre memnuniyet düzeyi en yüksek ilk 5 büyükşehir belediye başkanı şu şekilde:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,1.

(AK Parti'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Fatma Şahin yüzde 38,83 oy aldı.)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 54,5.

(CHP'nin adayı olarak yerel seçimlere giren Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy aldı.)

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu: Yüzde 53.

(CHP'nin adayı Çavuşoğlu yerel seçimlerde yüzde 48,12 alarak büyükşehir belediye başkanı seçildi.)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın: Yüzde 52,8.

(CHP'nin adayı Akın, yerel seçimlerde yüzde 51,10 oy aldı.)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Yüzde 52,1

(CHP'nin adayı Bozbey yerel seçimlerde yüzde 47,62 oy alarak belediye başkanı seçildi.)