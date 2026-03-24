Olay, Ramazan Bayramı'nda merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak üzerine bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle ayrılık aşamasında olan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Akif T., sokak üzerindeki 3 katlı binanın üçüncü katında tek başına yaşayan babası 59 yaşındaki Tahsin Tosun ile kalmaya başladı. Bayramın 3.günü baba oğul arasında çıkan tartışma sonrası Mehmet Akif T. babasını öldürdü. Daha sonra 1 gün babasının cenazesiyle aynı evde kalan zanlı, kız kardeşini arayarak ‘Babamı öldürdüm’ dedikten sonra telefonu kapatarak olay yerinden kaçtı.

Babasını boğarak öldürmüş

Kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri adrese ulaştığında baba Tahsin Tosun’u hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tosun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Tahsin Tosun’un boğarak öldürüldüğü tespit edildi.

500 kilometre kaçtı, yakalandı

Babasını öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatan Konya Polisi, şahsın Bursa'ya kaçtığını belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile devriye görevi yapan gece kartalları Bursa terminalinde şahsı kıskıvrak yakaladı. O anlar da kameraya yansıdı. Şahıs Konya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.