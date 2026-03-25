Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, iki katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA