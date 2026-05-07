Otomotiv piyasasında satış rakamlarının düşüşe geçmesiyle birlikte, mayıs ayında beklenen fiyat zamları gerçekleşmedi. Bazı markalar, pazarın daralması nedeniyle ellerindeki modellerde fiyat artışına gitmekten vazgeçti.

BAYRAM ÖNCESİ SATIŞ BEKLENTİSİ ARTTI

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otomobil sektöründe satışların yeniden canlanacağı yönünde bir beklenti oluştu.

ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle beklemeye geçen alıcıların bayram öncesi dönemde harekete geçmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI OTOMOBİL PAZARINI ETKİLEDİ

Gram altının 8 bin lira seviyesinden 6 bin 800 liraya gerilemesi yatırımcıların bekleme sürecine

girmesine neden oldu. Bu durum otomobil ve konut satışlarında belirgin bir yavaşlamayı beraberinde getirdi.

SIFIR ARAÇ PAZARINDA SON DURUM

Mevcut piyasa koşulları ve jeopolitik belirsizlikler sıfır otomobil satışlarını doğrudan aşağı yönlü etkiliyor.

Alıcıların yatırım araçlarındaki değer değişimlerini takip etmesi pazardaki durgunluğun ana sebebi olarak öne çıkıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, nisan ayında Türkiye araç pazarı, yüzde 1 daralarak 104 binin üzerinde satışla kapandı.

Bu dönemde otomobil satışları düşerken hafif ticari araç satışlarında belirgin bir artış gözlemlendi.

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA SON DURUM

İkinci el otomobil pazarında, fiyatlar nisan ayında yaklaşık yüzde 0,4 artış kaydetti. Söz konusu pazarda yıl başından bu yana fiyatlar yüzde 4 civarında yükseldi.

2026 yılının ilk çeyreğinde ikinci el otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 artış göstererek büyümesini sürdürdü.

2025 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 627 bin 399 adet olan ikinci el otomobil satışları, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 736 bin 89 adede çıktı.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

Mayıs ayı güncel fiyat listelerine göre, ülkemizde satılan ve fiyatı 2 milyondan az olan sıfır otomobiller şu şekilde:

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1 milyon 892 bin TL

Peugeot E-208 GT — 1 milyon 999 bin 500 TL

Togg T10X V1 RWD — 1 milyon 869 bin 48 TL

Suzuki Vitara 1.4 MHEV GL Elegance — 1 milyon 999 bin TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI — 1 milyon 470 bin TL

SsangYong Tivoli Deluxe — 1 milyon 999 bin TL

Renault Duster — 1 milyon 825 bin TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T Tekna — 1 milyon 699 bin TL

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC — 1 milyon 830 bin TL

Opel Corsa Edition 1.2 — 1 milyon 395 bin TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI DSG — 1 milyon 727 bin 200 TL

Citroen e-C3 — 1 milyon 400 bin TL

SEAT Ibiza Style Plus — 1 milyon 821 bin TL

Renault Megane — 1 milyon 791 bin TL

Dacia Sandero — 1 milyon 295 bin TL

Kia Picanto 1.0 AMT — 1 milyon 335 bin TL

Fiat Grande Panda Elektrikli — 1 milyon 440 bin TL

Omoda 5 Ultima — 1 milyon 999 bin TL

Fiat Egea Sedan — 1 milyon 499 bin TL