TFF’nin kura çekimi sonrası HTSpor’un canlı yayınına katılan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni yıl yapılanmasına erken başladıklarını söyleyerek 9 yeni transfer yaptıklarını açıkladı. Gruptaki diğer takımlar hakkında kendisine yöneltilen soruya da yanıt veren Başkan Çelik, “Biz kendimize bakıyoruz. Yeni yıl yapılanmasına en erken başlayan ekip olduk. 9 yeni transfer yaptık. 2. Lig ve 1. Lig’de futbol oynamış ve kendisini kabul ettirmiş önemli isimleri transfer ettik. Yine 3. Ligde şampiyonluk yaşamış birkaç oyuncuyu da ekibimize dahil ettik. Şimdiden 30 bin kombine rakamını yakaladık. Bu nedenle diğer ekiplere değil kendimize bakıyoruz. 2. Ligde oyalanmadan direk üst lige çıkacağız” diye konuştu.

Kaynak: HTSPOR