Bursaspor ile Shakhtar Donetsk 26 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da Bursa'da karşı karşıya gelecek. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, hazırlık maçının düzenlenmesine katkılarından dolayı Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan’a teşekkürlerini iletti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bu hazırlık maçının gerçekleşmesi için gösterdiği yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı sevgili antrenörümüz Arda Turan'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, öncelikli erişim sağlamak için gerekli teknik altyapıyı kurmak üzere ilgili yetkililerle görüşeceğimizi de belirtmek isterim."