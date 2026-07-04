Bir süre önce kulüp başkanlığını bırakmaya hazır olduğunu ve göreve talip olacak kişi ya da kişilerle görüşmeye açık olduğunu kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Şenal, geçen süreçte kulübü daha ileriye taşıyacak somut bir proje ve güçlü bir irade ortaya koyan ciddi bir adayın çıkmadığını ifade etti.

Yaşanan sürecin kendisini ve ailesini yıprattığını belirten Şenal, kulübün içinde bulunduğu belirsizlik ortamının Karacabey'e zarar vermemesi adına yönetim kurulu üyelerinin ortak talebi doğrultusunda görevine devam etme kararı aldığını söyledi. Şenal ayrıca, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın kulübe verdiği destek ve iş birliği anlayışının da bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

Süreç içerisinde ortaya atılan birçok söylem ve iddianın gerçeği yansıtmadığını savunan Şenal, artık geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Kendisine güvenen ve destek veren Karacabeyli sporseverlere, taraftarlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Şenal, tüm şehre birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Karacabey Belediyespor'un ortak bir değer olduğunu belirten Ekrem Şenal, Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte yönetim, taraftarlar, iş insanları ve tüm Karacabey'in tek hedefinin kulübü hak ettiği noktaya taşımak olduğunu ifade ederek, tüm vatandaşları Karacabey Belediyespor'a sahip çıkmaya ve destek vermeye davet etti.

Kaynak: BÜLTEN