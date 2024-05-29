Bozüyük İlçe Tarım Müdürlüğü, engelli bireyler ve ailelerine yönelik "Biz Üretmeye Devam Ediyoruz" projesini hayata geçirdi.

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen etkinlikte, Yeni Çepni Köyü’ne kurulan uygulamalı bahçede bir araya gelen engelli bireyler, aileleri ve öğrenciler çok sayıda sebze fidesini toprakla buluşturdular. Etkinliğinde konuşma yapan Bilecik Valisi Şefik Aygöl; “Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için Tarım İl Müdürüne ve ekibine teşekkür ederiz. İnşallah buradan ürettiğimizi de toplayacağız. Allah iyilikleri eksik etmesin. Geçen bir vatandaşımız bana şöyle yazmış; Valim keşke iyiliğin tohumu olsaydı ve ekebilseydik! Bende ona cevap verdim; Ben geldiğim günden beri diyorum ki iyiliğin tohumu var. Yapması gereken iyiliği bulaştırmaktır. Bu bir iyiliktir. Onu bulaştırmak önemli bir şey. Allah’ın izniyle biz iyiler olarak iyiliği ekip, dikip bulaştırmaya devam edeceğiz. Bu iyilikler artıkça memleketimiz daha güzel, daha yaşanır bir halde olacak inşallah” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Aygöl, öğrencilere çilek fidesi hediye etti. Daha sonra Vali Aygöl ve beraberindekiler uygulamalı bahçeye geçerek engelli bireyler ve öğrenciler ile birlikte sebze fidesi ekimi gerçekleştirdiler.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurum Müdürleri, Bilecik İl Genel Meclis üyeleri, köy muhtarları, STK temsilcileri, engelli bireyler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.