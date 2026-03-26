Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde yıllardır süren dostluklarıyla bilinen Adem Yılmaz ile Yaren leylek hikayesi göç mevsimi ile birlikte yeniden ilgi görmeye başladı.

Her yıl göçten dönerek aynı kayığa konan Yaren leylekin bu yıl 15'inci kez Eskikaraağaç Mahallesi'ne geldi. Yaren Leylek'in ayrıca yalnız olmadığı, eşinin de mahalledeki yuvada bulunduğu ve leylek çiftinin birlikte görüntülendiği belirtildi. Yerli ve yabancı turistler Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i görmek ve leylek çiftini fotoğraflamak için bölgeye akın etti.

Mahalle sakinleri, son günlerde ziyaretçi yoğunluğunun gözle görülür şekilde arttığını ifade ederek, Eskikaraağaç'ın doğa ve fotoğraf turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Adem Yılmaz ise Yaren'in 3 hafta erken geldiğini söyleyerek şöyle devam etti, "Yaren leylek sürpriz yaparak 3 hafta önceden geldi. Gelen ziyaretçi sayısı sürekli büyüdü. Haftasonları daha kalabalık oluyor. Yaren leylek ile eşi yuvasında. Sabah onları besliyorum" dedi.