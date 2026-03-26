Osmangazi Belediyesi, girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve yeni iş fikirlerinin filizlenmesine öncülük etmeye devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda düzenlenen Osmangazi Girişimcilik Zirvesi, yoğun katılım eşliğinde Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlik, iş dünyasının deneyimli isimleri ile girişimci adaylarını aynı çatı altında buluşturdu. Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin yenilikçi fikirlerle desteklenmesi ve yerel ekonominin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen zirveye; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Mücahit Yıldızhan ve Sefa Yılmaz'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda genç girişimci adayı katıldı.

'Sorunları aşmak için girişimcilere ihtiyacımız var'

Osmangazi Girişimcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, zirvenin önemine ve içinde bulunulan küresel şartlara dikkat çekti. Esendemir, zirvenin Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzun süredir yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda hayata geçirildiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

'Bu zirveyi, çok kritik günlerde düzenliyoruz. Son 72 saatte dünya ekonomisindeki çalkantılar ve yanı başımızda Ortadoğu'daki savaşın dünya ekonomisine olan etkisi, bu zirvenin önemini bir kez daha artırdı. Çünkü, bu ekonomideki düzensizlik ve tehdit, şüphesiz bize yüksek enflasyon, işsizlik gibi çığ gibi büyüyen sorunlarla gelecek. Bu sorunlarla baş başa kalacağız. Bu sorunları aşmak için girişimcilere ve yeni projelere çok fazla ihtiyacımız var. Bu sorunların altından kalkabilecek en önemli projeler de, gençlerin sürdürülebilir, yarınlarına ışık tutacak projeleri olacaktır. Geçtiğimiz sene su kesintileri oldu, su kesintilerinin nedeni tabii küresel ısınma ve giderek azalan su kaynaklarımız. Hanelerde kullanılan toplam suyun sadece yüzde 3'ü, yüzde 97'si ise işletmeler tarafından kullanılıyor. Bizim bu susuzluğu, su sıkıntılarını gidermemiz için yeni projelere ihtiyacımız var. Bu nedenle, bugün ortaya konulacak ve devam edecek projeler, geleceğimize ışık tutacak.'

Osmangazi Girişimci Zirvesi'nde aynı zamanda 'B2B Eşleşmeleri' gerçekleştirildi. Osmangazi Gösteri Merkezi'ndeki fuaye alanında yapılan B2B Eşleşmeleri'nde genç girişimci adayları, sektöründe uzman yatırımcılar ve iş insanlarıyla bir araya gelerek fikirlerini paylaştı. Gün boyu süren zirvede protokol üyeleri, konuşmacılara plaket takdiminde bulundu.