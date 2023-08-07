Yapımı devam eden Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırması ve onlara büyük bir destek sağlaması bekleniyor.

Kocaeli’de engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve onlara destek olacak bir proje olan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaşam Merkezi içerisinde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültür ve sanat gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanları barındıracak. 393 bin metrekare alana yapılan ve 98 Milyon TL bütçesi olan yaşam merkezi, Gebze Millet Bahçesi’nin içinde bulunuyor. Bu proje engelli vatandaşlarımız ve bakımlarını yapan aileler için önemli bir hizmet sunacak.

“Her engelin arkasında bir yetenek”

Proje hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ”Biz aslında bu projeyle engellerin kaldırılması veya en aza indirilmesi ve bu sayede potansiyellerin açığa çıkartılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda her engelin arkasında bir yeteneğin olduğuna da inanıyoruz. Biz bu yeteneklerin çıkartılması içinde çalışacağız” dedi.

“Ailelerin yaşamlarına kolaylık sağlamayı hedefliyoruz”

Bu proje ile özel vatandaşların potansiyellerinin ve yaşam kalitelerinin maksimum seviyeye çekileceğini anlatan Başkan Büyükakın, ”Uzman ekiplerimiz engelli bireylerimize ve ailelerine yardımcı olacaklar. Bu projeyle özel vatandaşlarımızın potansiyellerinin ve yaşama kalitelerinin maksimum seviyeye çekileceğine inanıyoruz. Aynı zamanda ailelerimize de destek sağlayarak onların da yaşamlarına kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Aslında biz umudu paylaşıyor, engelleri birlikte kaldırıyor ve ailelerimize de destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.