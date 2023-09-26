Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nün dart derslerine devam eden öğrencilerden oluşan Bursa Engelsiz Dart Takımı, Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen bu prestijli şampiyonada, Bursa takımı engelli kategorisinde adeta bir zafer sergiledi.

Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'na Bursa Engelsiz Dart Takımı da katıldı ve bu yıl ilk kez düzenlenen engelli kategorisinde boy gösterdi. Takım, Engelsiz Dart Antrenörü ve Milli Sporcu Nihat Demir'in yönlendirmesiyle hazırlanarak organizasyona katıldı ve birincilik kürsüsüne damga vurdu.

Şampiyonada Bursa Engelsiz Dart Takımı'nın sporcuları büyük bir başarıya imza attı. İlk sırayı Nihat Demir alırken, takımın diğer üyeleri de önemli dereceler elde etti. Ayvaz Arı ikinci, Fatma Alper üçüncü, Ömer Faruk Yavuzay dördüncü ve Elif Demirkol beşinci sıraları işgal etti. Böylece, ilk kez katıldıkları bu şampiyonada Engelsiz Dart Takımı, Bursa'nın gurur kaynağı oldu.