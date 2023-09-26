Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesindeki ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yoğun bir şekilde altyapı ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında İnegöl'de 30 bin ton asfalt kaplama ile 17 kilometrelik yolun daha konforlu hale getirildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'deki çalışmaları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile birlikte yerinde inceledi. İnegöl ilçesinde son 6 yılda 348 bin ton sıcak asfalt kaplama, 158 kilometre sathi kaplama, 35 kilometre otokorkuluk imalatı, 70 kilometre bordür imalatı ve 153 bin metrekare parke temini gerçekleştirildi. Bu süreçte ilçede yol iyileştirme çalışmalarının yanı sıra malzeme temini, taş duvar, menfez ve v kanalı imalatları gibi ulaşım yatırımları toplamda yaklaşık 1 milyar 320 milyon lirayı buldu.

Başkan Aktaş, İnegöl ilçesinde 2023 yılında 30 bin ton asfalt kullanılarak, 17 kilometrelik asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti. Bununla birlikte, Kasımefendi, Anafartalar, Zincirlikuyu, Edebali, Şebboy, YeşilBursa, Ankara, Akpınar, Ertuğrulgazi, 4. Murat, Balkan ve Şeyh Şamil Caddeleri ile Bülbül, Büyükdere, Kelebek, Gazhane, Şehit Er Mustafa Pehlivan, Hacışakir, Huzur ve Çalıkavak sokaklarında asfalt kaplama çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Aktaş, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ve Mimar Sinan Caddesi'nde 700 metrelik bölünmüş yolda toplamda 2 bin ton asfalt çalışması yapılacağını dile getirerek, bu çalışmaların İnegöl'ün uzun vadeli altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirdiğini vurguladı. Ayrıca, çalışmaların vatandaşlara verdiği rahatsızlık nedeniyle özür diledi.