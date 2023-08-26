Epson Türkiye, olanakları düşük olan köy okullarına destek kampanyası başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Epson, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğine destek olacak bir kampanya başlattı. Köy okullarına yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla çalışan Epson, 40 şehirde 60 köy okuluna çok işlevli yazıcı bağışında bulundu. Epson’un hedefi bu yıl 100 okula ulaşarak çocukların eğitim ve yaratıcılığını desteklemek olacak.

Epson Türkiye, söz konusu kampanyayı köy okullarında öğrencilerin yaratıcılığına ve eğitimine katkı sağlamak için hayata geçirdi. Çok işlevli yazıcılar, öğrencilerin derslerine ve proje çalışmalarına katkı sağladı. Gelecekte bu desteği artırarak sürdürmeyi hedefleyen Epson, yüzde 90’a varan sarf malzemesi ve enerji tasarruflu yazıcılarıyla daha geniş kitlelere ulaşacak.